Inicio Tijuana Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

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Consulta las filas de espera y cuántas líneas se encuentran abiertas en las Garitas de Mexicali hoy 16 de marzo.

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este lunes 16 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 10 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 10 minutos  | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2:10 horas | 1 línea abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2:10 horas | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 10 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 10 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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