Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 24 de Marzo: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 24 de Marzo: Así Están las Garitas

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 24 de marzo

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 24 de Marzo: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 24 de Marzo: Así Están las Garitas | Foto: N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este martes 24 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Nota relacionada: 

Hallan a Hombre Sin Vida en Vía Pública en Ensenada; Vecinos Creían que Estaba Inconsciente

 

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos  | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 5 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas:

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Como estan las filas en las garitas de mexicali hoy 24 de marzo 2026 para cruzar a san diego