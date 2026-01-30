Reporte de Garitas de Mexicali Hoy 30 de Enero: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego

Este jueves 29 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 45 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 45 minutos | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Ready Lane: 1 horas | 1 línea abierta

Carril Norma peatonal: 1 hora 40 minutos | 3 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 1 hora 40 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

