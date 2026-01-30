Reporte de Garitas de Mexicali Hoy 30 de Enero: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 30 de enero
Este jueves 29 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 45 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 45 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 horas | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 1 hora 40 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 1 hora 40 minutos | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
