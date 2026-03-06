Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 6 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 6 de marzo
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 5 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos |6 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 11 líneas
- Peatonal Sentry: 5 minutos | 1 líneas
- Peatonal Ready Lane: 45 minutos | 18 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 30 minutos | 4 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 4 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
- Peatonal normal: 50 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
