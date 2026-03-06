Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 6 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 5 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos |6 líneas abiertas

Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 11 líneas

Peatonal Sentry: 5 minutos | 1 líneas

Peatonal Ready Lane: 45 minutos | 18 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas

Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 30 minutos | 4 líneas

Sentri (autos): 20 minutos | 4 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas

Peatonal normal: 50 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

