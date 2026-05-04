Inicio Tijuana Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 4 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea

Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 4 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 4 de mayo

Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 4 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea

Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 4 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este lunes 4 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2 horas | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2 horas | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 15 minutos  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 15 minutos  | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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