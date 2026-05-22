Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 22 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 22 de mayo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 22 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Nota relacionada: Suman 42 Cuerpos Localizados en Fosas Clandestinas en el Valle de Mexicali
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 horas 30 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 13 líneas
- Ready Lane (autos): 1 horas 30 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 1 hora | 21 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 30 minutos | 5 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 2 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 5 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 1 hora 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
-
Detienen a Siete por Caza Ilegal de Borrego Cimarrón en BC; la Especie Está Protegida
-
Preparan Revisión Vehicular por Casos de "Mulas Ciegas" en Tijuana
-
Incrementarán Penas por Casos de Ataques de Perros con Dolo en Baja California
APG