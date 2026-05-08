Convocan a Marcha Pacífica por Vicente, Niño que Murió tras 12 Horas Dentro de Auto en Mexicali

El padre de Vicente, el menor de 3 años que murió después de permanecer por más de 12 horas al interior de un vehículo en Mexicali, convocó a una manifestación pacífica con vestimenta de color blanco para exigir justicia por la muerte de su hijo.

La protesta está programada para realizarse el próximo sábado 9 de mayo a las 8:00 horas en la Bandera Monumental de la Plaza Centenario, donde familiares y ciudadanos buscarán pedir que se aplique la pena máxima contra la madre del menor. Según lo mencionado, la marcha finalizará en el Edificio del Sistema de Justicia Penal Oral.

La convocatoria fue difundida mediante un video publicado en redes sociales, en el que el padre del niño llamó a participar en la marcha previo al desarrollo de las siguientes etapas del proceso judicial. El caso ha generado atención pública en Baja California debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del menor dentro de una camioneta expuesta a altas temperaturas.

¿Qué se sabe del caso por la muerte del niño Vicente en Mexicali?

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado, Roxana “N” fue imputada por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, luego de que Vicente permaneciera varias horas dentro del automóvil, situación que derivó en la primera muerte por golpe de calor registrada en Baja California durante la presente temporada.

Entre los datos presentados por la Fiscalía, se indicó que la mujer presuntamente se encontraba consciente durante la madrugada de los hechos e incluso mantenía actividad en redes sociales mientras el niño permanecía dentro del vehículo. Además, las autoridades señalaron que el menor presentó quemaduras provocadas por la exposición extrema al calor, así como lesiones presuntamente ocasionadas durante sus intentos de salir de la unidad.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que el delito actualmente contempla una pena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, también confirmó que la condena podría incrementarse hasta 50 años en caso de que la Fiscalía logre acreditar agravantes y reclasificar el delito a uno más grave conforme avance la investigación.

Tras la audiencia, el juez de control determinó imponer prisión preventiva como medida cautelar, por lo que Roxana “N” permanecerá internada en el Cereso de Mexicali mientras continúa el proceso penal en su contra. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y continúa integrando pruebas relacionadas con el caso.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP