Inicio Tijuana Reporte de Garitas Mexicali en Vivo Hoy 2 de Febrero: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Mexicali en Vivo Hoy 2 de Febrero: Actualización de Filas y Tiempos

|

N+

-

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 2 de febrero

Reporte de Garitas Mexicali en Vivo Hoy 2 de Febrero: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Mexicali en Vivo Hoy 2 de Febrero: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

COMPARTE:

 

Este lunes 2 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  45 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  45 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2 horas | 1 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2 horas  | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Te podría interesar: 

APG

 

Sociedad
Cargando...
Inicio Tijuana Cruce fronterizo en mexicali hoy 2 de febrero de 2026 tiempo de espera en las garitas