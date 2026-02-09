¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 9 de Febrero las Garitas de Tijuana

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 9 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 2 hora 20 minutos | 7 líneas abiertas

Sentri (autos): 20 minutos | 9 líneas

Ready Lane (autos): 2 hora 20 minutos | 5 líneas

Peatonal normal: 40 minutos | 17 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: Sin espera | 4 líneas

Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas

Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas

Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

