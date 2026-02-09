¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 9 de Febrero las Garitas de Tijuana
Consulta el tiempo de cruce para las garitas de Tijuana hoy 9 de febrero
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 9 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 hora 20 minutos | 7 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 2 hora 20 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 40 minutos | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera | 4 líneas
- Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
