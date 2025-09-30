Murieron Diez Personas por Rickettsia en Ensenada Durante Verano 2025 ¿Cuáles son los Síntomas?

Durante el verano de 2025, un total de diez personas han perdido la vida a causa de la rickettsiosis en el municipio de Ensenada, informó Rubén Lucero Ocampo, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud de la localidad. El funcionario señaló que, de 135 casos estudiados, 28 resultaron positivos, de los cuales 18 fueron diagnosticados y tratados a tiempo, mientras que los diez restantes corresponden a defunciones.

¿Cuáles son los síntomas de la Rickettsiosis?

La rickettsiosis es una enfermedad transmitida principalmente por la garrapata café, cuyos síntomas incluyen:

Fiebre

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómito

Dolor abdominal

Sarpullido

Ante la presencia de cualquiera de estas señales, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a una unidad de salud para recibir atención médica oportuna.

Los servicios de salud han reiterado la importancia de la detección temprana, ya que los casos atendidos a tiempo han tenido una evolución favorable. En contraste, los que no recibieron tratamiento de manera inmediata derivaron en complicaciones graves y fallecimientos.

Lucero Ocampo hizo un llamado a mantener medidas de saneamiento básico en los hogares, como la fumigación y la desparasitación de mascotas, con el fin de evitar la proliferación de garrapatas portadoras del virus.

¿Cuántas mascotas se han desparasitado y esterilizado en Baja California?

Entre las cifras más recientes, se informó que en lo que va del año se han esterilizado 2,157 mascotas y desparasitado 2,930 animales, además de la entrega de 35 collares antigarrapatas. Estas medidas forman parte de una estrategia integral para contener el problema.

El funcionario destacó que la enfermedad puede ser mortal si no se detecta a tiempo, por lo que la atención médica temprana resulta crucial. Reiteró que los síntomas no deben ignorarse ni tratarse únicamente en casa, sino atenderse bajo supervisión médica.

La Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada insistió en que la rickettsiosis es prevenible si se mantienen las medidas de higiene, control animal y limpieza de espacios. La corresponsabilidad ciudadana es considerada clave en este esfuerzo.

