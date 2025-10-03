Alertan por Mala Calidad del Aire y Ráfagas de Viento en Mexicali; Esto se Sabe

La Dirección de Protección al Ambiente en Mexicali activó este viernes 3 de octubre una fase de alerta por calidad del aire "muy mala", tras registrarse la noche anterior un incendio en la carretera Mexicali–Tijuana, a la altura de "La Rosita". El siniestro, sumado a las altas temperaturas y a la presencia de vientos intensos, ha generado un entorno adverso que representa un riesgo para la salud de los habitantes de la capital bajacaliforniana y su valle.

De acuerdo con la advertencia oficial, la combinación de humo, partículas en suspensión y condiciones meteorológicas ha deteriorado la calidad del aire en la zona. A esto se agrega un pronóstico de fuertes rachas de viento, lo que podría incrementar la dispersión de polvo en distintos puntos de la ciudad y en comunidades rurales.

Protección Civil Municipal informó que para este viernes se esperan vientos de hasta 55 kilómetros por hora en la mancha urbana, mientras que en la zona del valle podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las autoridades precisaron que la madrugada del sábado los efectos de estos vientos se intensificarán, lo que incrementa el riesgo tanto para la salud de la población como para la seguridad vial.

Autoridades advirtieron por la mala calidad del aire en Mexicali

La advertencia más importante de la jornada es la calidad del aire calificada como "muy mala". Esto implica que la exposición prolongada a la intemperie podría ocasionar afectaciones respiratorias, especialmente en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y menores de edad. La Dirección de Protección al Ambiente pidió atender con seriedad estas condiciones para reducir posibles impactos.

Entre las recomendaciones, se sugiere evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas en hogares y oficinas, además de utilizar cubrebocas en caso de ser necesario. El objetivo es disminuir la exposición directa al polvo y contaminantes presentes en el ambiente.

En materia de movilidad, Protección Civil solicitó a conductores encender las luces durante el día, reducir la velocidad y mantener mayor distancia entre vehículos. Las ráfagas con polvo reducen significativamente la visibilidad y elevan la posibilidad de accidentes en tramos carreteros y vialidades urbanas.

Con estas medidas, autoridades municipales buscan mitigar los efectos climáticos y ambientales adversos que combinan altas temperaturas, contaminación y vientos fuertes en Mexicali y su valle, condiciones que se espera persistan al menos hasta las primeras horas del sábado.

