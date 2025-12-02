Apuñalan a Hombre en Silla de Ruedas en Vía Pública en Tijuana

Un hombre en silla de ruedas fue atacado con un arma punzocortante sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nueva Tijuana, cerca de la garita de Otay, en Baja California. El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba en la vía pública, lo que movilizó a corporaciones de seguridad que respondieron al llamado de emergencia para atender la situación.

En el punto del ataque arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron el área y esperaron la llegada de los servicios periciales.

El reporte preliminar señala que el ataque se efectuó con un arma punzocortante contra la víctima. Las corporaciones permanecen en la zona para mantener el resguardo del sitio y permitir el trabajo del personal especializado que realizará las primeras evaluaciones.

Cerraron la calle por las investigaciones sobre el ataque al hombre en sillas de ruedas.

Se realizó el cierre total de la calle Sor Juana Inés de la Cruz como parte de las medidas de seguridad derivadas del ataque al hombre en silla de ruedas. El tramo comprendido entre la avenida Ricardo Castro y la calle Julián Carrillo permanece bloqueado al tránsito vehicular, lo que ha afectado la circulación en la colonia mientras continúan las labores de investigación.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre el estado de la víctima ni sobre posibles responsables del ataque, quedando la investigación en curso. Se espera que en próximas horas se dé a conocer más información sobre el ataque.

