Anuncian Lanzamiento de Misil de Prueba Desde California ¿A Qué Hora Será?

Protección Civil de Baja California informó que, de acuerdo con datos proporcionados por la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, se tiene programado el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado desde instalaciones ubicadas en California, Estados Unidos. La notificación fue difundida como parte de la información oficial relacionada con actividades previstas por autoridades estadounidenses.

Según lo comunicado, el lanzamiento forma parte de ejercicios habituales de verificación del sistema, y corresponde a una prueba previamente programada. La dependencia estatal dio a conocer los detalles con base en la información emitida por la base militar, sin que se precisaran mayores alcances sobre la operación.

El misil a utilizarse en la prueba es un Minuteman III desarmado, lo que implica que no porta carga explosiva. Este tipo de ensayos, de acuerdo con lo informado, se desarrollan dentro de los procedimientos regulares de evaluación y supervisión de sistemas estratégicos.

¿A qué hora será el lanzamiento del misil Minuteman III desde California?

La operación está prevista para realizarse entre las 23:01 horas del martes 3 de marzo y las 05:01 horas del miércoles 4 de marzo, en un lapso nocturno determinado por la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg. El anuncio establece con precisión el rango horario en el que podría efectuarse el lanzamiento.

Protección Civil de Baja California indicó que la información se comparte con base en los datos oficiales disponibles, al tratarse de una actividad programada en territorio estadounidense que podría ser perceptible en la región fronteriza dependiendo de las condiciones.

