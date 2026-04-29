Aclaran Que Abuso a Menor No Ocurrió Dentro de CBTIS 41; Madre Pide Disculpas

Tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el probable delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, la madre de la víctima ofreció una disculpa pública al señalar anteriormente que los hechos ocurrieron dentro del plantel CBTIS 41, en Ensenada; sin embargo, no fue así. El caso se relaciona con un suceso ocurrido el pasado 25 de febrero, el cual inicialmente generó versiones que supuestamente lo ubicaban al interior de la institución educativa.

¿Cómo ocurrió el abuso hacia la víctima fuera del CBTIS 41 en Ensenada?

De acuerdo con el testimonio de la madre, el incidente sí ocurrió, pero fuera de las instalaciones escolares. Explicó que en el horario en el que los estudiantes debían asistir a clases, no hubo actividad académica, por lo que varios alumnos salieron hacia la playa.

Según su declaración, el abuso se habría registrado cuando los jóvenes se dirigían de regreso, específicamente dentro de un vehículo y en presencia de otras personas. La madre indicó que su hija se encontraba acompañada de amistades y que el hecho se dio en ese contexto.

Asimismo, señaló que presuntamente un estudiante del mismo plantel estaría presuntamente relacionado con lo ocurrido, información que forma parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia formal ante la autoridad correspondiente.

Las autoridades educativas del CBTIS 41 emitieron un comunicado sobre el hecho.

Por su parte, el plantel emitió un posicionamiento en el que indicó que desde el primer momento brindó apoyo a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones y actuó conforme a la normatividad vigente, activando los protocolos correspondientes y notificando a las autoridades.

El director del CBTIS 41 dejó en claro que los hechos se llevaron a cabo fuera de las instalaciones escolares y subrayó que el plantel no emite conclusiones, ya que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades. También señaló que cualquier información difundida será valorada dentro del proceso de investigación.

La institución educativa sostuvo que mantiene colaboración permanente con las autoridades y que continuará atendiendo los requerimientos que se le soliciten, además de reiterar que no se tolerarán conductas que vulneren la integridad de los estudiantes.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso por parte de la Fiscalía, que será la encargada de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP