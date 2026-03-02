8M en Baja California: ¿Dónde y a Qué Hora Serán las Marchas en Tijuana, Mexicali y Ensenada?

Colectivas feministas de Baja California llamaron a la ciudadanía a participar en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M), con el objetivo de visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres y exigir justicia para las víctimas.

En los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada ya se confirmaron concentraciones para este domingo 8 de marzo, donde se espera la participación de mujeres, colectivas y personas aliadas.

Marcha 8M Tijuana

El Frente Feminista de Tijuana convocó a la movilización bajo el llamado a salir a las calles “por las que ya no están, por las que seguimos resistiendo y por las que vienen detrás”.

De acuerdo con la convocatoria, el punto de encuentro será la Glorieta Las Tijeras a la 1:00 de la tarde, mientras que el contingente tiene previsto iniciar la marcha a las 3:00 p.m.

Las organizadoras señalaron que la movilización surge ante la falta de respuestas institucionales, el rezago en el acceso a la justicia y la persistencia de la violencia contra las mujeres en la región fronteriza.

Marcha 8M Mexicali

En Mexicali, colectivas y activistas convocaron a la ciudadanía a sumarse a la marcha que se realizará este domingo 8 de marzo a las 3:00 de la tarde.

El punto de reunión será el monumento a Vicente Guerrero, donde se espera la participación de mujeres y personas aliadas que buscan visibilizar la violencia de género y la falta de respuestas institucionales.

Según la convocatoria difundida en redes sociales, las asistentes podrán acudir caminando, en bicicleta o en patines, y se invitó a llevar carteles y objetos para hacer ruido durante la manifestación.

Como recomendaciones, las organizadoras sugieren portar ropa cómoda, llevar agua y acudir con el celular con batería suficiente.

Marcha 8M Ensenada

En Ensenada, colectivas feministas llamaron a participar en la Marcha del 8M este domingo a las 2:00 de la tarde en el Parque de la Obrera.

La movilización se realiza bajo el lema “Mujeres a las calles” y forma parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con el colectivo Yo Soy Diamantina Rosa, la protesta será de carácter pacífico y busca unir voces bajo la consigna “Vivas nos queremos”, además de recordar a las víctimas de la violencia de género.

Las organizadoras invitaron a las asistentes a llevar tambores, banderas y pancartas para visibilizar la exigencia social.

Movilizaciones en el marco del 8M

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que colectivas y organizaciones realizan marchas en distintas ciudades del país para visibilizar problemáticas como la violencia feminicida, la desaparición de mujeres y la desigualdad de género.

Se prevé que conforme se acerque la jornada se den a conocer más detalles sobre rutas, contingentes y actividades en cada municipio.

APG