Obras en Reforma de Ensenada Generarán Cierres Viales Durante 10 Días: ¿Cuánto Durará?

A partir del martes 26 de mayo a las 21:00 horas iniciarán los trabajos de rehabilitación del crucero ubicado en avenida Reforma y Lázaro Cárdenas, en la zona del ex ejido Chapultepec, lo que provocará modificaciones temporales a la circulación vehicular durante un periodo de 10 días.

El titular de la Dirección de Infraestructura Municipal, José Guadalupe Plascencia Galindo, informó que se reemplazarán 150 metros cuadrados de asfalto por losa de concreto hidráulico, material que ofrece mayor resistencia y durabilidad en una de las intersecciones con alto flujo vehicular

Destacó que diariamente transitan por la zona entre 20 y 25 mil vehículos, por lo que esta obra busca reducir el desgaste de la vialidad y mejorar la seguridad.

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Trabajos se realizarán en dos etapas

Durante la primera etapa, que inicia el 26 de mayo por la noche, permanecerán cerrados el carril derecho y el carril exclusivo para vuelta a la derecha en sentido de norte a sur sobre avenida Reforma, manteniéndose habilitados el carril central, izquierdo y el de vuelta a la izquierda.

La segunda etapa arrancará el lunes 2 de junio a las 21:00 horas, cuando se cerrarán el carril central, el carril izquierdo y el carril exclusivo de vuelta a la izquierda en el mismo sentido.

Además, la circulación sobre avenida Lázaro Cárdenas y calle Primera, de poniente a oriente, quedará restringida únicamente para tránsito local.

Recomiendan rutas alternas

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, recomendó a quienes circulan hacia la zona norte utilizar como vías alternas las calles Francisco Chávez Negrete y José María Morelos y Pavón.

Para quienes se dirigen al sur, se sugieren las vialidades Marcial Escobar Ruiz, Miguel Hidalgo y Costilla, callejón Félix Córdova e Ignacio Allende.

Agregó que elementos de Tránsito Municipal estarán brindando apoyo con control vehicular y orientación preventiva para agilizar la circulación.

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Información Patricia Lafarga

APG