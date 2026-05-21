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Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las Garitas

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy jueves 21 de mayo

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 21 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 horas 30 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 13 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 horas 30 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Normal: 45 minutos | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 15 minutos | 5 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 2 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
  • Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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