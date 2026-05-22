Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 22 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy jueves 22 de mayo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 22 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Nota relacionada: Suman 42 Cuerpos Localizados en Fosas Clandestinas en el Valle de Mexicali
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 5 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Normal: 1 hora | 3 líneas abiertas
- SENTRI: 10 minutos |4 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 4 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
-
Dos Detenidos por Intento de Homicidio tras Ataque Armado en Zona Centro de Tijuana
-
Familias Afectadas en Tijuana por Incendio en Alamar Piden Apoyo Ciudadano
-
Detienen a Siete por Caza Ilegal de Borrego Cimarrón en BC; la Especie Está Protegida
APG