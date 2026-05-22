Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 22 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 22 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 5 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 5 minutos | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Normal: 1 hora | 3 líneas abiertas

SENTRI: 10 minutos |4 líneas abiertas

Ready Lane: 1 hora | 4 líneas abiertas

Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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