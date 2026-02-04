Inicio Tijuana Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 4 de Febrero de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 4 de Febrero de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 4 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 50 minutos | 6 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 50 minutos  | 6 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora  | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: Sin espera | 2 líneas
  • Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  45 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG

