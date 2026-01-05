Reporte de Garitas en Vivo de Mexicali: ¿Cómo Esta la Línea Hoy 5 de Enero?
La espera en los cruces fronterizos de Mexicali este lunes 5 de enero presentan tiempos de espera variables
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 2 horas | 2 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 2 horas | 2 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 línea abierta
- Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
