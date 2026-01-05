Inicio Tijuana Reporte de Garitas en Vivo de Mexicali: ¿Cómo Esta la Línea Hoy 5 de Enero?

La espera en los cruces fronterizos de Mexicali este lunes 5 de enero presentan tiempos de espera variables

La espera en los cruces fronterizos de Mexicali este lunes 5 de enero presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2 horas | 2 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2 horas | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 línea abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abiertas

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

