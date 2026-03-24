Lista Completa de Zonas Afectadas por Corte de Agua en Tijuana; Vandalizaron un Acueducto
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El reemplazo de una válvula principal extendió los trabajos y retrasará la recuperación del suministro.
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Este martes 24 de marzo se llevan a cabo trabajos urgentes en el Acueducto Planetario–Las Ferias, en Tijuana, tras detectarse una fuga de agua ocasionada por actos de vandalismo en una llave de paso. Las labores buscan atender la afectación en la infraestructura hidráulica, la cual presentó complicaciones adicionales durante las maniobras.
De acuerdo con la información disponible, durante la intervención la válvula principal del sistema presentó una falla, lo que obligó a las autoridades a proceder con su reemplazo para poder restablecer el suministro de agua en la zona afectada. Esta situación ha prolongado los trabajos más allá de lo previsto inicialmente.
Las labores se desarrollan con el objetivo de rehabilitar el servicio en el menor tiempo posible, aunque se anticipa que el proceso de recuperación comience hasta la mañana del miércoles 25 de marzo, una vez concluida la sustitución del equipo dañado.
Listado completo de zonas afectadas por el corte al suministro de agua en Tijuana.
Mientras continúan las maniobras, diversos sectores permanecerán sin servicio de agua de manera temporal, lo que ha generado afectaciones. Entre las zonas impactadas se encuentran:
Distrito Paraiso:
- Adolfo López Mateos
- Aguaje de la Tuna
- Aguaje de la Tuna 1era y 2da Secc.
- Alfa Panamericano
- Alfonso Ballesteros
- Alfonso Corona del Rosal
- Ampliación Xochimilco
- San Antonio
- Ábroles
- Ballesteros
- Bosque
- Las Brisas
- Burocratas Hipódromo
- Cañada Verde
- Cañon de la Pedrera
- Camino Verde
- Chapultepec
- Chapultepec 10
- Chapultepec 9
- Chapultepec Este
- Chapultepec Jardines
- Chula Vista
- Colinas de Agua Caliente
- Colinas de California
- Colinas de Cortez
- Colinas del Rey
- Colinas San Ángel
- Condesa
- Coto I
- Cuesta
- Cumbres de Juárez
- Cumbres del Sol
- Durango
- Emperadores
- Esmeralda
- Fortín de las Flores
- Fuentes
- Gas y Anexa
- Gertrudis Green
- Guadalajara
- Guadalajara Fundadores
- Guadalajara La Mesa
- Guanajuato
- Gutiérrez Ovalle
- Hacienda Agua Caliente
- Hacienda Las Palomas
- Hacienda Remosa
- Herradura
- Herradura I
- Herradura Norte
- Herradura Sur
- Hipódromo
- Ignacio Ramírez
- Internacional
- Ismael Llamas
- Jardines de Agua Caliente
- Jardines de La Misión
- Jardines de Las Cruces
- Jardines de San Carlos
- Juárez
- La Cuesta II
- La Rioja Residencial
- Leandro Valle
- Leandro Valle II
- Lomas de Agua Caliente 1, 2, 3, 4, 5 y 6
- Lomas de Chap California
- Lomas Doctores
- Lomas Del Río
- Lomas Hipódromo
- Lomas Hipódromo Camino Real
- Lomas Las Huertas
- Luis Echeverría
- Madero
- Madero Sur
- Maestro
- Martín de Porres
- Meditérraneo
- La Mesa
- México
- Militar
- Mirador La Mesa Monte San Antonio
- Monterrey
- Monterrey Laderas
- Morelos Parque Industrial
- Nueva Era
- Nueva Esperanza
- Oasis
- Obrera 1, 2 y 3
- Obrera Mixtecos
- Palmas
- Panamericano
- Paraiso
- Parque Industrial Pacífico
- Patrimonio Familiar
- Pedrera
- Planetario
- Plazas
- Prado
- Primavera
- Privada Catalana
- Pro-Hogar
- Puerta de Hierro
- Punta Loma
- Ramírez
- Rancho Grande
- Real de la Arboleda
- Residencial Agua Caliente
- Resid. Colinas de Chapultepec
- Residencial de Cortez
- Residencial El Palmar
- Residencial Esmeralda
- Residencial La Esperanza
- Residencial Pueblo Bonito
- Rinconada de la Cacho
- Rubí
- Rubí Aguadores
- Rubí Cumbres
- Rubí Fundadores
- Rubí Jardines
- Rubí Lomas
- Rubí Terrazas
- Rubí Valle Sur
- San Carlos
- Sánchez Díaz
- Santa Elena
- Santa Fe
- La Sierra
- Simón Bolívar
- Tanque Aguaje de la Tuna
- Tejamen
- Tejamen Ampliación
- Valle del Pedregal
- Valle del Rubí Secc. Lomas
- Valle del Rubí Secc. Terrazas
- Valle Sur
- Las Vegas
- Veracruz
- Villa Colonial
- Villas Campestre
- Villegas
- Vista Dorada
- Vivienda Popular
- Xochimilco
- Xochimilco Solidaridad
Distrito Rosarito
- Acueducto Costa Tijuana
- San Antonio del Mar
- Baja Malibú
- Barca
- Benito Juárez
- Benito Juárez Ampliación
- Bonanza Residencial
- Brisas del Mar
- Buena Vista
- Campestre Lagos
- Cervera Kiriakidez
El incidente que originó esta situación fue atribuido a daños en una llave de paso, lo que derivó en la fuga y posteriormente en la necesidad de intervenir el sistema principal del acueducto.
Se prevé que, una vez concluidos los trabajos y reemplazada la válvula, el suministro comience a normalizarse gradualmente en las zonas afectadas durante el transcurso del miércoles 25 de marzo, conforme avance el proceso de recuperación del servicio.
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RCP