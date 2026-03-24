Lista Completa de Zonas Afectadas por Corte de Agua en Tijuana; Vandalizaron un Acueducto

Este martes 24 de marzo se llevan a cabo trabajos urgentes en el Acueducto Planetario–Las Ferias, en Tijuana, tras detectarse una fuga de agua ocasionada por actos de vandalismo en una llave de paso. Las labores buscan atender la afectación en la infraestructura hidráulica, la cual presentó complicaciones adicionales durante las maniobras.

De acuerdo con la información disponible, durante la intervención la válvula principal del sistema presentó una falla, lo que obligó a las autoridades a proceder con su reemplazo para poder restablecer el suministro de agua en la zona afectada. Esta situación ha prolongado los trabajos más allá de lo previsto inicialmente.

Las labores se desarrollan con el objetivo de rehabilitar el servicio en el menor tiempo posible, aunque se anticipa que el proceso de recuperación comience hasta la mañana del miércoles 25 de marzo, una vez concluida la sustitución del equipo dañado.

Listado completo de zonas afectadas por el corte al suministro de agua en Tijuana.

Mientras continúan las maniobras, diversos sectores permanecerán sin servicio de agua de manera temporal, lo que ha generado afectaciones. Entre las zonas impactadas se encuentran:

Distrito Paraiso:

Adolfo López Mateos

Aguaje de la Tuna

Aguaje de la Tuna 1era y 2da Secc.

Alfa Panamericano

Alfonso Ballesteros

Alfonso Corona del Rosal

Ampliación Xochimilco

San Antonio

Ábroles

Ballesteros

Bosque

Las Brisas

Burocratas Hipódromo

Cañada Verde

Cañon de la Pedrera

Camino Verde

Chapultepec

Chapultepec 10

Chapultepec 9

Chapultepec Este

Chapultepec Jardines

Chula Vista

Colinas de Agua Caliente

Colinas de California

Colinas de Cortez

Colinas del Rey

Colinas San Ángel

Condesa

Coto I

Cuesta

Cumbres de Juárez

Cumbres del Sol

Durango

Emperadores

Esmeralda

Fortín de las Flores

Fuentes

Gas y Anexa

Gertrudis Green

Guadalajara

Guadalajara Fundadores

Guadalajara La Mesa

Guanajuato

Gutiérrez Ovalle

Hacienda Agua Caliente

Hacienda Las Palomas

Hacienda Remosa

Herradura

Herradura I

Herradura Norte

Herradura Sur

Hipódromo

Ignacio Ramírez

Internacional

Ismael Llamas

Jardines de Agua Caliente

Jardines de La Misión

Jardines de Las Cruces

Jardines de San Carlos

Juárez

La Cuesta II

La Rioja Residencial

Leandro Valle

Leandro Valle II

Lomas de Agua Caliente 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Lomas de Chap California

Lomas Doctores

Lomas Del Río

Lomas Hipódromo

Lomas Hipódromo Camino Real

Lomas Las Huertas

Luis Echeverría

Madero

Madero Sur

Maestro

Martín de Porres

Meditérraneo

La Mesa

México

Militar

Mirador La Mesa Monte San Antonio

Monterrey

Monterrey Laderas

Morelos Parque Industrial

Nueva Era

Nueva Esperanza

Oasis

Obrera 1, 2 y 3

Obrera Mixtecos

Palmas

Panamericano

Paraiso

Parque Industrial Pacífico

Patrimonio Familiar

Pedrera

Planetario

Plazas

Prado

Primavera

Privada Catalana

Pro-Hogar

Puerta de Hierro

Punta Loma

Ramírez

Rancho Grande

Real de la Arboleda

Residencial Agua Caliente

Resid. Colinas de Chapultepec

Residencial de Cortez

Residencial El Palmar

Residencial Esmeralda

Residencial La Esperanza

Residencial Pueblo Bonito

Rinconada de la Cacho

Rubí

Rubí Aguadores

Rubí Cumbres

Rubí Fundadores

Rubí Jardines

Rubí Lomas

Rubí Terrazas

Rubí Valle Sur

San Carlos

Sánchez Díaz

Santa Elena

Santa Fe

La Sierra

Simón Bolívar

Tanque Aguaje de la Tuna

Tejamen

Tejamen Ampliación

Valle del Pedregal

Valle del Rubí Secc. Lomas

Valle del Rubí Secc. Terrazas

Valle Sur

Las Vegas

Veracruz

Villa Colonial

Villas Campestre

Villegas

Vista Dorada

Vivienda Popular

Xochimilco

Xochimilco Solidaridad

Distrito Rosarito

Acueducto Costa Tijuana

San Antonio del Mar

Baja Malibú

Barca

Benito Juárez

Benito Juárez Ampliación

Bonanza Residencial

Brisas del Mar

Buena Vista

Campestre Lagos

Cervera Kiriakidez

El incidente que originó esta situación fue atribuido a daños en una llave de paso, lo que derivó en la fuga y posteriormente en la necesidad de intervenir el sistema principal del acueducto.

Se prevé que, una vez concluidos los trabajos y reemplazada la válvula, el suministro comience a normalizarse gradualmente en las zonas afectadas durante el transcurso del miércoles 25 de marzo, conforme avance el proceso de recuperación del servicio.

Historias recomendadas:

RCP