Vinculan a Hombre por Insultar, Amenazar y Robarle la Ropa del Tendedero a su Madre en BC

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Luis Enrique “N” por el delito de violencia familiar en agravio de su madre, en hechos registrados en Ensenada, Baja California. La resolución fue emitida el 12 de febrero por un Juez de Control, quien además impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público durante la audiencia correspondiente.

El caso fue atendido por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género, instancia que integró la carpeta de investigación derivada de los hechos ocurridos entre abril y noviembre de 2025. De acuerdo con las indagatorias, el imputado habría ejercido de manera reiterada actos de violencia psicológica y patrimonial en el domicilio de su madre, ubicado en esta ciudad.

El sujeto presuntamente la insultaba y le robaba la ropa del tendedero a su madre.

Según la investigación, el acusado presuntamente insultaba de forma constante a su madre y pateaba las puertas del inmueble para forzar la entrada. También se le atribuye la sustracción de prendas de vestir del tendedero y daños en puertas y cerrojos de la vivienda, conductas que habrían afectado la tranquilidad y seguridad de la afectada.

Además de estos actos, se documentaron conductas de intimidación. Las indagatorias establecen que el imputado ingresaba al domicilio y al patio portando machetes y cuchillos, los cuales afilaba con la finalidad de generarle temor a la víctima. Estas acciones, de acuerdo con la carpeta de investigación, impactaron en la estabilidad emocional de la mujer.

Tras valorar los elementos expuestos por la representación social, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Luis Enrique “N” por el delito de violencia familiar. Como parte de la resolución, se determinó imponer la prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso penal.

Asimismo, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se continuarán recabando datos que fortalezcan el caso. Durante este tiempo, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar impuesta.

Con esta determinación judicial, el proceso penal continúa en su siguiente etapa, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del plazo establecido por la autoridad judicial en Ensenada.

