Pescado a la Talla, el Platillo Insignia del Puerto de Acapulco

Por su sabor y fama que ha traspasado fronteras, el pescado a la talla es el platillo insignia del puerto de Acapulco, Guerrero.

En los restaurantes a orilla de la playa es la especialidad y el origen del nombre todavía es tema de debate, pero de lo que no hay duda es su inigualable sabor.

Acela Delgado, dueña de restaurante de pescado a la talla indicó:

Cada visitante viene, lo escoge y decide cuál es el que quiere de acuerdo a la talla de su antojo y dicen que también es a la talla porque cuando lo preparamos, lo preparamos talladito, el adobo va talladito

Video: Así es la Preparación Paso a Paso del Tradicional Pescado a la Talla

Su preparación es un proceso laborioso que se ha ido perfeccionando desde su creación en la década de los 30’s en el oriente del puerto, hasta convertirse en un orgullo gastronómico 100% acapulqueño.

Primero se elige un buen robalo o huachinango, después se abre tipo mariposa, se le pone adobo de receta secreta para llevarlo a una parrilla a fuego lento donde el pescado se vaya cociendo hasta que el olor característico indica que ya está listo.

Ya preparado, el platillo se disfruta con bebidas frías y frente al mar.

Hay visitantes como doña Patricia que es una amante del pescado a la talla, y dice que acude al puerto solo por el platillo.

Festival del Pescado a la Talla

Para presumir este manjar año con año se realiza en playa Bonfil el Festival del Pescado a la Talla.

En esta ocasión la edición número 12 de este evento que reúne gastronomía, cultura, música y diversas actividades, se realizará el 5 y 6 de diciembre.

Con información de Isaac Flores

LECQ