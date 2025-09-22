Lluvias Dejan Afectaciones al Sur de Veracruz; Pobladores Están en Alerta por Crecida de Ríos

Autoridades de Protección Civil del municipio de Jesús Carranza, al sur del estado de Veracruz, dieron a conocer las afectaciones por el incremento del río Jaltepec en 6 metros con 80 centímetros, derivado de las lluvias registradas el fin de semana.

Varias colonias y comunidades resultaron con afectaciones por las inundaciones y anegamientos que se originaron por la caída de agua. A continuación, compartimos en forma de lista las zonas afectadas, y las propiedades contabilizadas, las cuales dieron un total de 192 viviendas.

Barrio Guadalupe Victoria: 90 viviendas

Barrio Guadalupano: 50 viviendas

Barrio Cuauhtémoc: 8 viviendas

Barrio La Turca: 39 viviendas

Además, de las vivienda afectadas, también hubo daños en los caminos de Las Limas , Carretera Jesús Carranza – Coapiloloyita, Camino de terracería Madamitás – Chalchijapan, y Carretera La Providencia – Chalchijapa, dejando una comunidad incomunicada.

Familias del sur de Veracruz en alerta por crecida de ríos derivado de las lluvias

En el municipio de Jáltipan al sur de Veracruz, en la zona de la Isla de Tacamichapan, las comunidades de La Lajilla, Yancuigapan, Buena Vista, San Soles y Malota se encuentran ya en alerta ante la creciente de los ríos Coatzacoalcos y Chiquito, los cuales, al desbordarse, suelen provocar severas inundaciones que dejan incomunicadas a cientos de familias.

Las constantes lluvias de los últimos días en el estado, comenzaron a causar anegamientos en los caminos, por lo que los pobladores, comenzaron a prepararse ante la posibilidad de mayores afectaciones. En Jáltipan, son varias la comunidades que podrían quedar aisladas lo que complicaría el traslado de sus habitantes. Mientras tanto, las autoridades mantienen vigilancia en los afluentes y piden a la población estar atenta a los avisos oficiales.

