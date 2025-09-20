Agente de Tránsito Muere en Ataque Armado en El Espinal, Veracruz; Otro Resultó Lesionado

La tarde de este sábado 20 de septiembre se registró un ataque armado en El Entabladero, perteneciente al municipio de El Espinal. Se reportó que dicho ataque dejó como saldo un agente de tránsito muerto y otro gravemente herido. De acuerdo a la información obtenida, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 20 de septiembre cuando los oficiales realizaban operativo de retiro de polarizado a un vehículo particular.

Mientras se encontraban realizando estas labores, sujetos armados presuntamente sorprendieron a los agentes y abrieron fuego en su contra. En el lugar de los hechos se reportó que un oficial habría perdido la vida, mientras que su compañero tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde se reporta que su estado de salud es crítico.

Hasta este momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre este presunto ataque armado registrado la tarde de este sábado 20 de septiembre en el municipio de El Espinal.

Coordinador de Seguridad Física de PEMEX es hallado sin vida entre los límites de Puente Nacional y Paso de Ovejas, Veracruz

El Coordinador de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la subestación de Boca del Río, José Luis García Morales, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes 1 de septiembre en el municipio de Boca del Río, Veracruz, fue hallado sin vida. El también militar en retiro, cumplía cuatro meses en dicho cargo.

Familiares confirmaron la localización de José Luis García Morales, quien llevaba desaparecido desde hace 19 días, al momento de su muerte portaba su uniforme color caqui. Se reportó que salió a bordo de un vehículo oficial de PEMEX color blanco cuando su familia perdió comunicación con él y no llegó a casa. Al día siguiente, su unidad fue encontrada en la Colonia Hidalgo, en el camino Paso de Ovejas-Tamarindo perteneciente al municipio de Puente Nacional.

Fue hasta la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre, cuando las autoridades estatales localizaron el cuerpo sin vida de García Morales, en el tramo carretero Higuera Prieta, en los límites de Puente Nacional y Paso de Ovejas.

