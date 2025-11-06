Alerta Gris por Frente Frío en Veracruz: ¿Cuándo Habrá Norte y Descenso de Temperaturas?

Las autoridades en materia de Protección Civil en el estado de Veracruz emitieron Alerta Gris en fase de seguimiento, esto debido al ingreso de un frente frío el cual podría ser catalogado como el evento número 13 de la temporada.

Se pronostica al noroeste del Golfo de México para la mañana del domingo 9 y que, recorra el estado de Veracruz entre la tarde-noche del mismo domingo y se espera que durante el día lunes 10 de noviembre sea impulsado por una masa de aire fría de origen ártico.

Ambos sistemas ocasionarían aumento de nublados con lluvias y tormentas localmente fuertes, acompañado de un evento de norte fuerte a violento, así como descenso en las temperatura y olas de 3 a 5 metros cercanas al litoral.

Se observa disminución de la intensidad del viento el mismo lunes por la noche. Se prevé que para la tarde-noche del domingo 9 al martes 11 de noviembre se prevé la posibilidad de lluvias y tormentas, con probabilidad de:

Actividad eléctrica

Ráfagas de viento

Posibles granizadas

Tortbellinos

Siendo más significativa la presencia de lluvias el día lunes en donde se pronostican valores de 5 a 30 milímetros y máximos superiores a 150 milímetros en sectores de la zona sur, y de 70 a 150 milímetros entre las cuencas del Tecolutla al Colipa, sin descartar mayores a estos rangos.

Pronostican evento de norte con rachas de hasta 105 Km/h y heladas en Veracruz

Durante de este periodo se prevé el ingreso de un evento de norte con rachas máximas de 90 a 105 km/h en la costa central, 70 a 85 km/h en las costas norte y sur, y de 45 a 60 km/h en la parte alta entre Xalapa - Naolinco - Misantla y el Valle de Perote, el mismo lunes se espera comience a perder fuerza de manera gradual hacia la madrugada del día martes 11 de noviembre.

Las rachas máximas del viento pueden desarrollar oleaje de entre 3.0 a 5.0 metros en las proximidades de la costa. Con un notable descenso de la temperatura que se espera se registrare durante el lunes con heladas en zonas altas por las noches y madrugadas el resto de la semana.

