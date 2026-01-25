Aparatoso Accidente entre Auto y Camión Cañero en la Xalapa-Veracruz; Hay Dos Mujeres Lesionadas

Un accidente automovilístico se registró la noche del pasado sábado 25 de enero sobre la carretera federal Xalapa–Veracruz, en el tramo comprendido entre Cerro Gordo y Xalapa, donde un vehículo particular se impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba caña de azúcar.

De acuerdo con autoridades que acudieron al sitio, en el automóvil viajaban dos mujeres, quienes resultaron lesionadas a consecuencia del fuerte impacto. Tras la colisión, parte de la carga de caña se desprendió y cayó sobre la unidad siniestrada, lo que complicó las labores de auxilio.

Debido al percance, la circulación con dirección a Xalapa fue cerrada de manera total, mientras personal de emergencia realizaba el retiro del vehículo. Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil, el Escuadrón Nacional de Rescate y la Cruz Roja para su valoración médica.

