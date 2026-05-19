Cae en Veracruz el Premio de 21 MDP del Sorteo Mayor 4012 de la Lotería Nacional Hoy 19 de Mayo

La noche de este martes 19 de mayo se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4012 en esta ocasión el sorteo celebró el día del trabajador agrícola.



Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el sorteo, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 05647, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Veracruz, Veracruz, la serie 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 7, 2 y 2. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Video Resultado Premio Sorteo Mayor 4012 Lotería Nacional de Hoy 19 de Mayo del 2026 | N+

Lista de Números Ganadores del Sorteo Mayor Edición 4012 de la Lotería

05647 premio de $21,000,000.00

13822 premio de $2,550,000.00

09292 premio de $900,000.00

17442 premio de $240,000.00

13028 premio de $240,000.00

43408 premio de $240,000.00

04876 premio de $240,000.00

47496 premio de $120,000.00

35117 premio de $120,000.00

28801 premio de $120,000.00

26082 premio de $120,000.00

07343 premio de $120,000.00

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Otra ocasión que cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en Veracruz

La noche del pasado viernes 24 de Abril se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2881, el cual celebró el día internacional del deporte.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 09283, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Xalapa, Veracruz, la serie número 2 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros en aquel sorteo fue a los billetes comprados con terminaciones en 3 y 4.

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