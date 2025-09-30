Detienen a Cuatro Personas en Flagrancia Durante Cateo en Orizaba; Fueron Asegurados Objetos

La Fiscalía General del Estado informó este martes 30 de septiembre, que en coordinación con instancias de los tres niveles de gobierno, llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Francisco Ferrer Guardia, en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

En dicho operativo, las autoridades detuvieron en flagrancia a cuatro personas identificadas como Efraín “N”, Micaela Patricia “N”, Joel Gastón “N” y Elibeth “N”. Además, se aseguraron bolsas con polvo granulado en su interior y hierba verde seca con características similares a las de la marihuana.

En el cateo, también se localizaron tarjetas de circulación, celulares, un cinturón táctico y fundas, un porta arma, prendas de ropa tácticas y con camuflaje, una placa de plástico, un arma de fuego, bolsas, cartuchos, un casquillo balístico, dinero en efectivo, una trituradora, una libreta con anotaciones, identificaciones y documentos diversos.

Además de todo lo antes mencionado, en el lugar se encontró un chip, una tarjeta de una corporación policial, un cigarro de marihuana, una báscula gramera, una cuchara medidora, cascos para motocicleta, un interruptor de señal, vehículos y una motocicleta.

Autoridades realizan cateo en Rafael Delgado, Veracruz y detiene a un hombre

Este martes 30 de septiembre, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), informaron que realizaron un cateo autorizado por un juez en la localidad de Jalapilla, perteneciente al municipio de Rafael Delgado, detuvieron en flagrancia a Marco Antonio “N”. En el lugar se aseguraron bolsas plásticas con polvo granulado con características similares a las del cristal, una báscula gramera, un dron, celulares, cascos para motocicleta y motocicletas.

