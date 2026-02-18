Salseros "Chiquito Team Band" Firman Mural en su Honor en el Barrio de La Huaca en Veracruz

Los salseros Chiquito Team Band están plasmados en un mural en el callejón Toña la Negra del Barrio de La Huaca. En su visita a Veracruz para su concierto en la Macroplaza del Malecón por la quema del mal humor tras los festejos del Carnaval de Veracruz 2026, acudieron a firmar el mural creado por un artista local. Rafael Berroa y Emanuel Frías repartieron autógrafos, fotos y hasta tocaron para sus fans.

Video: Chiquito Team Band Firman Mural en Barrio la Huaca de Veracruz

Mencionaron que Veracruz se ha convertido en su segunda casa debido al gran cariño que el público les ha brindado y mencionan que para todos los artistas ser recibidos entre aplausos y de una manera tan cálida es una bendición. Mencionan que este recibimiento lo han tenido desde la primera vez que llegaron al puerto.

Es un público tan hermoso que nos brinda un cariño tan especial que es una bendición de Dios. Así que yo le pido al Señor que me bendiga a todos los veracruzanos, porque ustedes son nuestra segunda familia, así que bendiciones.

Noticia relacionada: Mon Laferte Confiesa que su Primer Trabajo en México Fue en Veracruz

Chiquito Team Band recuerda al Barrio de La Huaca por su entorno tan colorido

Los cantantes originarios de República Dominicana agradecieron el honor de estar plasmados en un mural porque Veracruz es como su segunda casa. Recordaron que en una de sus visitas pasaron por La Huaca y les llamó la atención el colorido lugar.

Hace tres años íbamos a un show y nos pasaron justo por esa calle y nosotros les pedimos que nos trajeran aquí porque esto era tan lindo, pero nunca pensamos que íbamos a venir a ver un mural de nosotros.

Miguel Ángel Rodríguez, conocido como "Poderoso", es el artista detrás del mural. Dedicó tres días a pintarlo y los artistas agradecieron el ser retratados en un mural dentro del Barrio de La Huaca, en el puerto de Veracruz.

De verdad agradecemos esto con todo el corazón.

En los últimos años, Miguel Ángel ha pintado alrededor de 25 murales de salseros internacionales con la intención de plasmar la historia de la salsa en las calles de Veracruz, y ahora que los artistas firman sus creaciones, adquiere un significado especial.

Mucha sorpresa y mucha alegría porque se trata de proyectar y darle un poquito de auge a la historia de la salsa o a la música de la salsa en las calles.

Los salseros Chiquito Team Band acompañaron en los instrumentos a los músicos del Barrio de la Huaca y envolvieron con sus canciones a sus fans, quienes esperaron para conocerlos y tomarse fotos con los cantantes en el mural.

Historias recomendadas:

LAVR