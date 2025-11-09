Camioneta Oficial es Chocada y Abandonada en un Barranco en Los Reyes, Veracruz

Una camioneta oficial perteneciente al Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, fue localizada la noche del sábado 8 de noviembre al fondo de un barranco, a la altura de la comunidad La Cumbre, en el municipio de Los Reyes en la carretera Orizaba - Zongolica en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad fue encontrada completamente abandonada, sin rastro del conductor ni de posibles acompañantes. Se desconoce como el estado de los ocupantes que viajaban a bordo de la unidad oficial.

La falta de testigos presenciales debido al punto donde ocurrieron los hechos, lo cual ha dificultado establecer cómo fue que ocurrieron los hechos, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para lograr esclarecer que fue lo que originó este fuerte accidente en la región de altas montañas del estado.

Se registran dos accidentes en la autopista Córdoba - Veracruz

Una presunta falla mecánica en un tráiler de color blanco, fue lo que provocó que el conductor perdiera el control y ocurriera un accidente en el kilómetro 299 de la autopista Córdoba - Veracruz, en el tramo de Amatlán hacia Rancho Trejo.

En tráiler remolcaba un semiremolque tipo jaula, el cual, a la hora de detener su marcha por el tráfico, otro tráiler se impactó por alcance en la parte b, quedando la cabina destrozada derivado el fuerte accidente.

Metros atrás en la misma autopista, de igual manera se suscitó otro fuerte accidente donde se vio involucrado un tractocamión de color amarillo que remolcaba una caja seca, contra un automóvil particular de color blanco.

A ambos accidentes tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, así como paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes confirmaron que no hubo reporte de lesionados, únicamente cuantiosos daños materiales y el cierre total de la circulación con dirección al Puerto de Veracruz.

El exhorto es para que se maneje con mucha precaución, ya que se han registrado múltiples accidentes en la autopista Veracruz - México.

