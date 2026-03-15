Clima en Veracruz Hoy 15 Y 16 de Marzo: ¿Bajará la Temperatura? Se Pronostica Evento de Surada

Durante este domingo 15 de enero, se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con baja probabilidad de precipitaciones, con la presencia de un evento de surada moderada a fuerte en las zonas habituales del estado.

Para mañana, se anticipa un incremento en el potencial de lluvias y tormentas, la cuales pudieran ser fuertes a muy fuertes, acompañado del desarrollo de un norte fuerte con rachas violentas y una disminución en la temperatura, situación asociada con el Frente Frío No. 41 y masa ártica.

En el Golfo de México y el occidente del Mar Caribe, se prevé un viento del Sur, Sureste, Este y Noreste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora, y rachas de 45 a 60 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas y la costa norte de Veracruz, se prevé durante este día un evento de surada moderada a fuerte en las zonas típicas, por lo que se recomienda consultar la Alerta Gris emitida como medida preventiva.

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Pronóstico meteorológico por región en Veracruz

Se informó el pronóstico para las regiones Norte, Montañosa Central y para el Sur del estado de Veracruz, el cual indica lo siguiente:

Para la región Norte que comprende de la cuenca del Pánuco al Colipa. Despejado a medio nublado, con ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h y rachas de 45 km/h en la costa. Mañana aumenta el potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes, principalmente entre las cuencas del Tecolutla al Colipa; el viento cambia al Noroeste y Norte con rachas de 95 a 115 km/h a nivel de playa, con descenso de la temperatura.

Para las regiones montañosas del Centro, se prevé despejado a medio nublado y caluroso hasta el mediodía y primeras horas de la tarde; los nublados pueden aumentar por la tarde-noche con probabilidad baja de lluvias.

Sin embargo, no se pueden descartar eventos aislados ligeros y tormentas aisladas en las altas montañas. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 15 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en el Valle de Perote y en la región de Orizaba.

Video Emiten Alerta Gris por Evento de Norte Fuerte a Violento en Veracruz | N+

Durante el lunes 16 de marzo se presentará un aumento en el potencial de lluvias y tormentas moderadas, el viento presentará cambios en su dirección siendo del Noroeste y Norte con rachas de 70 a 85 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla y el Valle de Perote, así como descenso en la temperatura.

Para la región sur que comprende el Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y Los Tuxtlas. Se prevé despejado a medio nublado y caluroso a muy caluroso. El Viento predominará del Sureste, Sur y Suroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la zona de Los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan.

Mañana lunes 16 de marzo aumenta el potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes, el viento cambia al Noroeste y Norte con rachas de 90 a 110 km/h a nivel de playa, así como desciende ligeramente la temperatura.

En el estado de Veracruz para los próximos siete días, los modelos de pronóstico predicen temperaturas por debajo del promedio y lluvias superiores al promedio durante el periodo indicado, excepto en el norte de la entidad, donde se prevé un deficit en la probabilidad de lluvia.

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