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Clima en Veracruz Hoy 15 Y 16 de Marzo: ¿Bajará la Temperatura? Se Pronostica Evento de Surada

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Protección Civil informó sobre el evento de surada que se presenta en algunos puntos del estado de Veracruz, además del pronóstico de lluvias y descenso de temperaturas en las próximas horas.

mapa de México con temperaturas de este 15 de marzo

Se prevé surada en el estado con cambios en las próximas horas con lluvias y descenso de temperatura. Foto: Ceec Protección Civil

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Durante este domingo 15 de enero, se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con baja probabilidad de precipitaciones, con la presencia de un evento de surada moderada a fuerte en las zonas habituales del estado.

Para mañana, se anticipa un incremento en el potencial de lluvias y tormentas, la cuales pudieran ser fuertes a muy fuertes, acompañado del desarrollo de un norte fuerte con rachas violentas y una disminución en la temperatura, situación asociada con el Frente Frío No. 41 y masa ártica.

En el Golfo de México y el occidente del Mar Caribe, se prevé un viento del Sur, Sureste, Este y Noreste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora, y rachas de 45 a 60 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas y la costa norte de Veracruz, se prevé durante este día un evento de surada moderada a fuerte en las zonas típicas, por lo que se recomienda consultar la Alerta Gris emitida como medida preventiva.

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Pronóstico meteorológico por región en Veracruz

Se informó el pronóstico para las regiones Norte, Montañosa Central y para el Sur del estado de Veracruz, el cual indica lo siguiente:

Para la región Norte que comprende de la cuenca del Pánuco al Colipa. Despejado a medio nublado, con ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h y rachas de 45 km/h en la costa. Mañana aumenta el potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes, principalmente entre las cuencas del Tecolutla al Colipa; el viento cambia al Noroeste y Norte con rachas de 95 a 115 km/h a nivel de playa, con descenso de la temperatura.

Para las regiones montañosas del Centro, se prevé despejado a medio nublado y caluroso hasta el mediodía y primeras horas de la tarde; los nublados pueden aumentar por la tarde-noche con probabilidad baja de lluvias.

Sin embargo, no se pueden descartar eventos aislados ligeros y tormentas aisladas en las altas montañas. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 15 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en el Valle de Perote y en la región de Orizaba.

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Durante el lunes 16 de marzo se presentará un aumento en el potencial de lluvias y tormentas moderadas, el viento presentará cambios en su dirección siendo del Noroeste y Norte con rachas de 70 a 85 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla y el Valle de Perote, así como descenso en la temperatura.

Para la región sur que comprende el Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y Los Tuxtlas. Se prevé despejado a medio nublado y caluroso a muy caluroso. El Viento predominará del Sureste, Sur y Suroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la zona de Los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan.

Mañana lunes 16 de marzo aumenta el potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes, el viento cambia al Noroeste y Norte con rachas de 90 a 110 km/h a nivel de playa, así como desciende ligeramente la temperatura.

En el estado de Veracruz para los próximos siete días, los modelos de pronóstico predicen temperaturas por debajo del promedio y lluvias superiores al promedio durante el periodo indicado, excepto en el norte de la entidad, donde se prevé un deficit en la probabilidad de lluvia.

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