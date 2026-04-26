Operador de Taxi Pierde el Control de la Unidad y Termina Volcado en Veracruz

Durante el fin de semana se registró la volcadura de un vehículo de servicio público en su modalidad de taxi, el cual circulaba marcado con el número económico CO-318. Los hechos ocurrieron durante el pasado sábado 25 de abril en la Avenida 10 y calle 8 de la colonia México de Córdoba.

Estos hechos alertaron vecinos quienes de inmediato salieron y lograron rescatar al conductor, además de poner nuevamente en posición normal la unidad. El conductor de la unidad de transporte público resultó con un golpe en la cabeza, derivado de esto tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

La autoridad de tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos, realizó los peritajes correspondientes y ordenó remover el vehículo siniestrado mediante una grúa, la cual fue trasladada a un corralón.

Información en desarrollo…

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