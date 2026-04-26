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Operador de Taxi Pierde el Control de la Unidad y Termina Volcado en Veracruz

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Un vehículo de transporte público en modalidad de taxi terminó volcado en calles de la colonia México en la ciudad de Córdoba Veracruz, hay un lesionado.

personas ayudando a voltear taxi volcado en Córdoba.

Conductor resulta lesionado en la cabeza tras volcar su taxi en la zona centro de Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Durante el fin de semana se registró la volcadura de un vehículo de servicio público en su modalidad de taxi, el cual circulaba marcado con el número económico CO-318. Los hechos ocurrieron durante el pasado sábado 25 de abril en la Avenida 10 y calle 8 de la colonia México de Córdoba

Estos hechos alertaron vecinos quienes de inmediato salieron y lograron rescatar al conductor, además de poner nuevamente en posición normal la unidad. El conductor de la unidad de transporte público resultó con un golpe en la cabeza, derivado de esto tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

La autoridad de tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos, realizó los peritajes correspondientes y ordenó remover el vehículo siniestrado mediante una grúa, la cual fue trasladada a un corralón.

Información en desarrollo…

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