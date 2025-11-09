Taxi se Quema Mientras Circulaba en Calles de Córdoba, Veracruz

Durante el fin de semana un vehículo dedicado al servicio público en la modalidad de taxi terminó envuelto en llamas en pleno centro de la ciudad de Córdoba, luego de que un presunto cortocircuito en el sistema eléctrico provocara un incendio que alarmó a vecinos y automovilistas que circulaban por esta zona de la ciudad.

El siniestro ocurrió en la avenida 13 y calle 9, cuando el conductor notó que del cofre comenzaba a salir humo, por lo que detuvo la unidad y descendió rápidamente antes de que el fuego se extendiera. Vecinos y conductores que presenciaron el hecho solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

En minutos, Bomberos de Córdoba arribaron al lugar y lograron sofocar las llamas que ya habían consumido gran parte del vehículo. El área fue cerrada momentáneamente por elementos de Tránsito Municipal para evitar riesgos a peatones y conductores, mientras los bomberos realizaban las labores de enfriamiento. De este incidente no se reportaron lesionados.

Taxi se sale del camino en la carretera Fortín-Huatusco

Durante la madrugada de este domingo un taxi procedente de Orizaba, salió del camino cuando presuntamente el conductor perdió el control en una curva de Monte Salas en la carretera federal Fortín - Huatusco.

Automovilistas solicitaron ayuda a los rescatistas primeros respondientes de Fortín, quienes acudieron alrededor de las 7 de la mañana, solicitaron ayuda de una grúa, ya que la unidad se encontraba al fondo de una vereda.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxista perdió el control en la curva y al salirse del camino cayó a un terreno al menos cinco metros de profundidad, afortunadamente no se reportaron lesionados. Después de realizar diversas maniobras, el taxi fue retirado de la zona con el apoyo de una grúa.

