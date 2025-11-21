¿Cuándo Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc al Puerto de Veracruz? Horarios de Visita y Recorridos

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, informó sobre el arribo del Buque Escuela Cuauhtémoc, al puerto de Veracruz, como parte de las actividades por la conmemoración de los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar.

Además del arribo del también conocido como el "Caballero de los Mares", ya se realizan distintas actividades y otras están programadas para el fin de semana, en el marco de la celebración en Veracruz. Entre las que destacan, eventos musicales en la Macroplaza del Malecón y un concierto piromusical.

Video: Actividades en Veracruz por los 200 Años de la Consolidación de la Independencia en la Mar

Para que no te pierdas la visita de este imponente Buque, te compartimos los detalles de cuándo arribará al puerto de Veracruz, cuántos días estará, y los horarios en los que lo podrás visitar para recorrerlo y conocer su historia.

Horarios para visitar Buque Escuela Cuauhtémoc en Veracruz Noviembre 2025

Las autoridades indicaron que desde el domingo 23 de noviembre 2025, veracruzanos y turistas que que se encuentren en la zona, podrá visitar el Buque Escuela Cuauhtémoc, también conocido como el "Caballero de los Mares", el cual se encontrará en el Muelle Turístico del Puerto de Veracruz.

Te compartimos los horarios y días en que los visitantes podrán recorrer las instalaciones del buque y conocer más sobre su labor formativa.

Domingo 23 de noviembre a partir de las 17:00 a 20:00 horas

Lunes 24 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas.

Martes 25 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas.

Miércoles 26 de noviembre de 10:00 a 17:00 horas.

Jueves 27 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas.

Aunado a las actividades de la conmemoración de los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar, Marina indicó que se llevará a cabo un concierto piromusical, el sábado 22 de noviembre en punto de las 19:00 horas, con la participación de la Banda Sinfónica y el Mariachi de la Secretaría de Marina.

