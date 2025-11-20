Muere Bebé por Explosión de un Tanque de Gas LP en Vivienda de Mecayapan, Veracruz

En la localidad de La Nueva Esperanza, perteneciente a Mecayapan, en la zona serrana del sur de Veracruz, se registró este jueves la explosión por acumulación de un tanque de gas LP que dejó como saldo la muerte de un menor de 3 meses de edad, así como dos menores y un adulto con quemaduras graves y la pérdida total de una vivienda.

Del incidente resultaron con graves quemaduras Yoselin, de 31 años; Perla, de 7 años; y Graciela, de 5 años, que fueron trasladados al puerto de Veracruz, a la torre pediátrica y hospital general para su valoración y atención médica, reportando su estado de salud delicado por presentar quemaduras de tercer grado.

De acuerdo al reporte, se presume que los menores se encontraban jugando y accidentalmente derribaron el cilindro de gas, el cual estaba dentro de la vivienda, desconectándose la manguera, generando una fuga y la acumulación para posteriormente la explosión en el interior de la vivienda.

