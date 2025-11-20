Muere Bebé por Explosión de un Tanque de Gas LP en Vivienda de Mecayapan, Veracruz
La tarde de este jueves, se registró la explosión de un tanque de gas LP en una vivienda de la localidad de la Nueva Esperanza, al sur del estado de Veracruz, dejando como saldo, un bebé sin vida.
En la localidad de La Nueva Esperanza, perteneciente a Mecayapan, en la zona serrana del sur de Veracruz, se registró este jueves la explosión por acumulación de un tanque de gas LP que dejó como saldo la muerte de un menor de 3 meses de edad, así como dos menores y un adulto con quemaduras graves y la pérdida total de una vivienda.
Del incidente resultaron con graves quemaduras Yoselin, de 31 años; Perla, de 7 años; y Graciela, de 5 años, que fueron trasladados al puerto de Veracruz, a la torre pediátrica y hospital general para su valoración y atención médica, reportando su estado de salud delicado por presentar quemaduras de tercer grado.
De acuerdo al reporte, se presume que los menores se encontraban jugando y accidentalmente derribaron el cilindro de gas, el cual estaba dentro de la vivienda, desconectándose la manguera, generando una fuga y la acumulación para posteriormente la explosión en el interior de la vivienda.
