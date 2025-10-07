Dan Fallo Condenatorio a Yesenia Ivón "N" por el Homicidio de Siete Personas en Veracruz
N+
Luego de los hechos registrados el pasado domingo 3 de julio de 2022, se logró el fallo condenatorio contra Yesenia Ivón "N" por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de siete personas.
COMPARTE:
La tarde de este martes siete de octubre, La Fiscal General del Estado de Veracruz (FGE), informó por medio de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de Paz y Seguridad que a través de La Fiscalía Regional Veracruz, se logró el fallo condenatorio en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en contra de Yesenia Ivón “N” como responsable del delito de homicidio doloso calificado, en agravio de siete personas, entre ellas un menor de edad.
Las víctimas fueron identificadas con las iniciales J.L.C.H., M.C.C.B., Y.E.C.C., O.C.C., M.L.E.O., O.V.C.E., y M.A.G., el proceso se realiza dentro del juicio oral 51/2025.
Noticia relacionada: Exalcaldesa de Alvarado es Sentenciada por Asesinar a su Secretario Particular en Veracruz
Siete personas fueron asesinadas en su domicilio en Boca del Río, Veracruz
El pasado lunes 4 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó en medios oficiales que se inició una carpeta de investigación por los hechos en los que perdieran la vida por lo menos siete personas, de los cuales tres eran mujeres, cuatro hombres y entre ellos, se encontraba un menor de edad.
Se dio a conocer que los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas del domingo 3 de julio de 2022, en el domicilio ubicado en la calle Úrsulo Galván, en esquina con la calle Covarrubias de la colonia Ejido Primero de Mayo, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.
Se informó que Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales llevaron a cabo las diligencias para establecer las causas e identificar y detener a el o los responsables de estos lamentables hechos sucitados en contra de siete personas en dicha colonia del municipio de Boca del Río, en Veracruz.
Historias recomendadas:
- Reportan que Madres con VIH en Veracruz no Tienen Acceso a Darle Alimento Seguro a sus Bebés
- Rescatan Cuerpo Sin Vida de Adulto Mayor en Presa del Norte de Veracruz
- Familia es Asesinada Dentro de su Domicilio en Papantla, Veracruz; Incendiaron la Propiedad
LAVR