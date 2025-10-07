Rescatan Cuerpo Sin Vida de Adulto Mayor en Presa del Norte de Veracruz

Elementos de la policía municipal fueron los encargados de realizar el rescate de un cuerpo sin vida de un adulto mayor que presuntamente cayó a una presa ubicada en la comunidad Palo de Rosa, perteneciente al municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz.

Los primeros reportes indicaron que la víctima fue identificada como José Díaz, de aproximadamente 80 años, quién se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana. Personas que se encontraban realizando trabajos de limpieza en los alrededores de la presa, fueron quienes se percataron del cuerpo flotando en el agua, de forma inmediata dieron parte a las autoridades sobre este hallazgo.

Luego de las tareas de rescate del cuerpo se giró la instrucción por parte de las autoridades periciales de que los restos del hombre fueran trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se determinen las causas de la muerte.

Hombre muere ahogado al acudir a pescar en laguna del Nuevo Veracruz

El pasado 2 de octubre se reportó que un pescador identificado como Luis Alberto López de 38 años de edad, se introdujo a pescar y terminó ahogado entre lirios y un fondo fangoso de la laguna “Las Conchas” ubicada en la zona del Nuevo Veracruz.

Según información recabada el pescador se perdió en el agua por varios minutos, fueron rescatistas de bomberos de Veracruz, quienes se introdujeron al cuerpo de agua para realizar las tareas de localización y rescate del cuerpo del hombre. Al lugar de los hechos llegaron sus familiares quienes lo identificaron, vecinos de la zona señala que el fondo de esta es muy fangoso.

