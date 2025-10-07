Exalcaldesa de Alvarado es Sentenciada por Asesinar a su Secretario Particular en Veracruz

La tarde de este martes siete de octubre, La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó a través de sus canales digitales que se logró una sentencia condenatoria por el delito de homicidio doloso calificado contra Sara Luz "N", exalcaldesa del municipio de Alvarado, Veracruz, quien enfrentará una pena de 20 años de prisión por los hechos cometidos en agravio de la víctima identificada con la iniciales M.M.C.

Cabe destacar que la víctima de estos hechos, se desempeñaba como su secretario particular, cuyo cuerpo sin vida fuera hallado sin vida el día 3 de agosto de 2013, en la colonia Lomas del Rosario, ubicada en el municipio de Alvarado, tras presuntamente haber sido privado de la vida por Sara Luz "N".

También se informó que el juez, además de dictar su sentencia, suspendió sus derechos civiles y políticos, así mismo, estableció un pago por el concepto de reparación del daño dentro de la causa penal 50/2021.

El pasado miércoles primero de octubre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó sobre la imputación como presunto responsable del delito de simulación de secuestro a José "N". Se dio a conocer que el hecho del cual sele señala ocurrió el pasado ocho de abril, cuando sus familiares acudieron a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), tras recibir llamadas en las que se les exigía un pago a cambio de la liberación de José "N".

José "N", alias "El Juquilita", fue candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía del municipio de Las Vigas de Ramírez, lo cual generó que el caso llamara la atención a nivel nacional y en el marco del proceso electoral que se vivía en ese momento.

