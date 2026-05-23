Detienen a Hombre como Presunto Implicado del Secuestro y Asesinato de Maestra Irma en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), confirmó este sábado 23 de mayo de 2026, la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Abisai “N” por su presunta responsabilidad en el secuestro de Irma Hernández, la maestra y taxista jubilada que fue asesinada en el municipio de Álamo Temapache, en el norte del estado de Veracruz.

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Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio del 2025, en la zona centro de Álamo Temapache cuando la víctima, conductora de taxi de la ruta Álamo–Estero del Ídolo, presuntamente fue privada de la libertad por sujetos armados.

De acuerdo con las investigaciones, durante el cautiverio la víctima habría sido mantenida bajo vigilancia y obligada a enviar mensajes intimidatorios a otros taxistas, con el propósito de exigir pagos en favor de un grupo delictivo. Posteriormente, fue localizada sin vida en un predio.

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Derivado de los actos de investigación, se estableció la probable participación del ahora detenido por lo que la autoridad judicial emitió el mandamiento correspondiente dentro del cuaderno 283/2025, mismo que fue cumplimentado este 23 de mayo.

Video: Irma Hernández Maestra y Taxista, Sí Murió por Tortura, según Fiscalía de Veracruz

¿Qué se sabe del caso Irma Hernández?

Familiares reportaron que desde el viernes 18 de julio del año 2025, Irma Hernández fue privada de su libertad en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz. Sin embargo, días después, la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer que se realizó el hallazgo del cuerpo sin vida.

Se informó que la mujer era una exdocente de una primaria perteneciente a la zona escolar 041 y propietaria de dos unidades de taxi en el municipio de Álamo Temapache. Es de mencionar, que por este caso se encuentran detenidos ya Víctor Manuel "N", Jeana Paola "N", Octavio "N", José Eduardo "N" han sido vinculados en el estado de Veracruz.

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