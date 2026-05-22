Detienen a Mateo "N" por Presunto Homicidio de Ocho Personas en Tuxpan, Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mateo Alberto “N”, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado en grado de tentativa en agravio de ocho personas, una de ellas menor de edad.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el nueve de mayo de 2026, cuando presuntamente accionó un arma de fuego en contra de un establecimiento dedicado a la venta de carne, en la colonia Centro de la ciudad de Tuxpan.

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Derivado de las investigaciones, la autoridad jurisdiccional emitió la correspondiente orden de aprehensión en su contra, la misma que fue cumplimentada este viernes por la Policía Ministerial, en estricto apego a sus derechos humanos y al debido proceso.

Se dio a conocer que, en seguimiento, el ahora detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica en próxima audiencia inicial.

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Pareja de secuestradores es sentenciada a 90 años de prisión en Coatzacoalcos, Veracruz

En el Distrito Judicial de Coatzacoalcos, el órgano jurisdiccional sentenció a 90 años de prisión a Reyna Isela "N" y Rafael "N", quienes fueron hallados penalmente responsables del delito de secuestro agravado en dicho municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Según los informes, estos hechos se registraron el lunes 18 de julio del año 2016, en la colonia Primero de Mayo. Las indagaciones integradas dentro de la correspondiente carpeta indican que, por medio de engaños, ambas personas participaron en la privación de la libertad de la víctima.

Estos hechos habrían quedado asentados dentro del juicio oral. 2/2018. Se informó que los agresores presuntamente pedían un rescate de un millón de pesos. Luego de negociaciones, aceptaron una cantidad menor y liberaron a la víctima el 20 de julio de 2016.

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