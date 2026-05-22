Taxista es Asesinado a Disparos en su Unidad en Cuitláhuac, Veracruz

La tarde de este viernes 22 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de seguridad debido al reporte en el que se informaba acerca de un hecho violento en el que un taxista perdió la vida al ser atacado en el municipio de Cuitláhuac.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la esquina de la calle 10 y avenida 8, cuando el operador de la unidad de transporte público en su modalidad de taxi con número económico 193, y quien fue identificado como Alexander "N", fue atacado a disparos por un grupo de sujetos desconocidos.

Video: Identifican a Mujer que Murió en Ataque Armado contra Exalcalde de Soconusco

Al sitio del ataque armado arribaron elementos de la Policía Municipal, así como oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que en la zona se desplegó un intenso operativo para intentar dar con el paradero de los presuntos agresores.

Paramédicos del grupo SAMUV acudieron al lugar para brindarle atención médica al operador del volante; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Minutos después, la fiscalía realizó el levantamiento de indicios e indicó que se realizan las investigaciones correspondientes.

Noticia relacionada: Ataque Armado en Bar de Veracruz Deja Saldo de un Muerto y un Lesionado; Autoridades Investigan

Hombre es víctima de ataque directo y sobrevive a siete disparos en la zona centro de Veracruz

Un hombre gravemente lesionado, así como una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas, fue el saldo de un ataque armado registrado la mañana de este viernes 22 de mayo en la comunidad de Cuautlapan, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán.

Presuntamente, sujetos armados habrían abierto fuego en al menos siete ocasiones contra una camioneta tipo pick-up de redilas, en donde se encontraba la víctima, quien logró sobrevivir al ataque directo.

De acuerdo con la información recabada, la víctima fue identificada como Adal Alberto “N”, quien resultó con heridas de gravedad, por lo que se gestionó su traslado al Hospital Regional de Río Blanco IMSS-BIENESTAR.

Actualmente, el estado de salud del sujeto es reportado como reservado. Elementos policiacos acordonaron la zona, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.

Historias recomendadas:

LAVR