Sentencian a 90 Años de Prisión a Pareja de Secuestradores en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el transcurso de este viernes 22 de mayo, se dio a conocer que en el Distrito Judicial del municipio de Coatzacoalcos, el órgano jurisdiccional logró la sentencia de por lo menos 90 años de prisión a Reyna Isela "N", así como a Rafael "N".

De acuerdo con lo informado, ambas personas fueron halladas penalmente responsables del delito de secuestro agravado. Los hechos por los cuales Reyna Isela "N" y Rafael "N" fueron sentenciados habrían ocurrido el pasado lunes 18 de julio del año 2016, en la colonia Primero de Mayo.

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Basado en las indagaciones integradas dentro de la correspondiente carpeta, por medio de engaños, ambas personas participaron en la privación de la libertad de la víctima, hechos asentados dentro del juicio oral 2/2018.

De acuerdo con la información recabada, los agresores presuntamente pedían un rescate de aproximadamente un millón de pesos. Luego de llevarse a cabo las negociaciones, aceptaron una cantidad menor y posteriormente liberaron a la víctima el día miércoles 20 de julio de 2016.

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Por presunto asesinato, ejecutan orden de aprehensión contra "El Bukanas"

Una orden de aprehensión fue ejecutada este viernes 22 de mayo contra "El Bukanas" por presuntamente matar a un agente de tránsito en Ciudad Mendoza, Veracruz, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Se dio a conocer que la orden de aprehensión en contra de Roberto "N", alias "El Bukanas", se realizó a través de la Fiscalía Regional del municipio de Córdoba, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla.

De acuerdo a los datos recabados, los hechos de los cuales es señalado ocurrieron el pasado ocho de diciembre del 2023. A Roberto "N", alias "El Bukanas", se le investiga como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima identificada con las iniciales J.D.H.P.

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Presuntamente, "El Bukanas" accionó un arma de fuego contra la víctima en la colonia Obrera del municipio de Ciudad Mendoza; el hombre fue identificado como un hombre que se desempeñaba como agente de Tránsito del municipio de Ciudad Mendoza.

En el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, en el estado de Puebla, fue cumplimentada dicha orden de aprehensión y ejecutada dentro del proceso penal 11/2024; asimismo, fue instruida por la instancia judicial, radicada en el Juzgado de Control del XV Distrito Judicial con sede en Orizaba.

En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, el detenido identificado como Roberto "N", alias "El Bukanas", será puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en próxima audiencia inicial conforme a derecho.

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