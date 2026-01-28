¿En Qué Colonias Habrá Cortes de Agua en Xalapa? Lista de Zonas con Suspensión del Servicio

La mañana de este miércoles 28 de enero, una fuga de agua registrada en el Andador Mangos ubicado en la ciudad de Xalapa ocasionó la suspensión temporal del servicio de agua en el sector Cerro del Estropajo y variaciones en distintas colonias de la ciudad, capital del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que las reparaciones ya han comenzado y podrían extenderse hasta por al menos 48 horas. Asimismo, se informó que dicha afectación ha generado variaciones en el suministro de agua en diversas colonias de la zona, entre las que se muestran a continuación.

9 de abril

Colinas de Xalapa

Comercio

Dolores Hidalgo

Ejidal

El diamante

Fernando Gutiérrez Barrios

Guadalupe Victoria

Independencia

Jaramillo

Loma Bonita

Lomas de Chapultepec

Luis Donaldo Colosio

Veracruz

Plan de Ayala

Privada Tabasco

Colonia Veracruz

Los trabajos de reparación ya se encuentran en marcha; sin embargo, el tiempo de atención podría prolongarse debido a que la tubería dañada es de fibra de vidrio y requiere material especializado.

Las autoridades han solicitado a la población hacer el uso racional y eficiente del agua durante el periodo de intervención. El tiempo estimado de los trabajos es de aproximadamente 48 horas.

Informan sobre otras suspensiones de agua en Xalapa

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Xalapa (CMAS) dio a conocer que, derivado de trabajos de rehabilitación de tubería en la zona cercana al edificio Tlacolulan, se registra una suspensión temporal del servicio de agua potable en dos zonas más de la ciudad, las cuales son las siguientes.

Xalapa 2000

Nuevo Xalapa

Según lo informado, durante el día se instalará el carrete correspondiente y, posteriormente, se realizará el atraque de concreto, procurando que se restablezca el servicio a la brevedad posible.

