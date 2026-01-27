Video: Cámara de Seguridad Capta a Sujetos Armados Intentando Ingresar a Domicilio en Veracruz

Por medio de un video que fue grabado por una cámara de seguridad, se captó el momento en el que cuatro sujetos ingresan al patio de una vivienda portando armas de fuego con la presunta intención de sustraer diversos objetos.

En el metraje se logra apreciar cómo los sujetos, quienes portan lo que se presume son armas de fuego, entran al patio de la vivienda ubicada sobre la avenida Enrique C. Rébsamen, a la altura de la Unidad del Valle en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Video: Sujetos Armados son Captados Intentando Entrar a un Domicilio en Veracruz

Una vez que entraron al patio, los sujetos intentaron ingresar al domicilio y, al percatarse de que se encontraba la cámara de seguridad en la entrada, procedieron a desmontarla para evitar ser captados mientras cometían el ilícito y que de esta manera no pudieran ser identificados.

De acuerdo con vecinos del lugar, este tipo de hechos se ha vuelto motivo de preocupación, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para reforzar los recorridos de vigilancia y prevenir nuevos incidentes. Habitantes de la zona esperan una pronta respuesta por parte de las instancias correspondientes.

Noticia relacionada: Roban Camioneta y Aparece Incendiada en la Zona Centro de Veracruz

Familia es agredida en su domicilio por sujetos armados en Tantoyuca, Veracruz

Una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como de elementos del servicio de paramédicos, se registró el pasado viernes 16 de enero, luego de un hecho de violencia registrado en un domicilio del municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos se registraron alrededor de las cinco de la tarde, donde se pudo ver una fuerte movilización policiaca, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego y la irrupción violenta de sujetos armados a una vivienda, de acuerdo con testigos y las autoridades.

Video: Ataque Armado Deja una Persona Muerta en Tuxpan, Veracruz; Ya Ha Sido Identificada

A bordo de una motocicleta, sujetos encapuchados llegaron hasta el domicilio portando armas e ingresaron de manera violenta y, posteriormente, golpearon a las personas que se encontraban al interior, entre ellas una mujer con discapacidad.

A decir de testigos, los agresores presuntamente buscaban a una persona en específico y, al confirmar que no se encontraba en el lugar, salieron del domicilio para posteriormente darse a la fuga.

Minutos más tarde, llegaron las unidades policiales de apoyo por parte de salud para brindar atención a las personas que presentaron en ese momento algunas lesiones menores y crisis nerviosa.

Historias recomendadas:

LAVR