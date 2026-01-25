Roban Camioneta y Aparece Incendiada en la Zona Centro de Veracruz

Una camioneta fue incendiada en Yanga, luego de ser robada, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 24 de enero. De acuerdo con las referencias otorgadas testigos, dos sujetos desconocidos descendieron de la unidad y se retiraron del sitio a pie. Previamente, el vehículo comenzó a incendiarse, lo que generó alerta entre vecinos y automovilistas que circulaban por este punto de la ciudad, debido al riesgo que representaban las llamas.

Derivado de las tareas realizadas por grupos de auxilio y rescate fue que se pudo evitar que el fuego se extendiera a las viviendas de los alrededores. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas por estos hechos. Aún continúan las averiguaciones para determinar el origen de este ataque, y se sigue en la búsqueda de quienes cometieron este hecho violento que alarmó a los habitantes de Yanga en la zona centro de Veracruz.

Noticia relacionada: Roban y Queman Camioneta tras Privar de la Libertad a Pintor en Monterrey Nuevo León

Sujetos Desconocidos Incendian un Taxi en Acayucan, Veracruz

En Acayucan, se reportó un hecho violento en donde un vehículo dedicado al servicio público en su modalidad de taxi fue incendiado presuntamente por sujetos desconocidos durante el transcurso tarde del jueves 22 de enero. Según los reportes de hechos se informó que esto ocurrió en la prolongación Atenógenes Pérez y Soto en la colonia Revolución del municipio antes mencionado en el sur del estado de Veracruz.

Como primeros respondientes arribaron elementos Protección Civil y Bomberos de Acayucan, quienes realizaron las tareas necesarias para combatir y sofocar el fuego que consumía el vehículo de servicio de taxi y marcado con el número económico 112.

En el lugar de los hechos se hicieron presentes elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas y detenidas vinculadas a este hecho. Autoridades ministeriales realizaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.

Historias Recomendadas:

FPF