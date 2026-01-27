¿Habrá Aumento en el Precio del Transporte Público en Veracruz?; Esto se Sabe

El pasado día lunes 27 de enero, se informó que el costo del servicio de transporte de pasaje urbano en la ciudad de Xalapa tuvo un ajuste, por lo que se presentó un aumento de 9 a 12 pesos.

Mientras tanto, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, los concesionarios han dado a conocer que también se solicitará el ajuste de precios en estos municipios. Los usuarios del transporte público consideran que el aumento estaría justificado si mejoraran el servicio y las unidades.

Siempre y cuando cambien los camiones en mal estado, está bien; amolado está que dejen las rutas viejas, sucias, y aumenten el pasaje; eso está mal.

Señalan que la tarifa de 12 pesos representa un incremento considerable en comparación con que no hay mejora en el servicio urbano, ya que hay unidades que presentan desperfectos e incluso daños considerables.

Se me hace un poquito caro para como son las unidades mal cuidadas, no han cambiado en nada; hay algunos que son buena gente y otros que no.

Los usuarios indican que el pasaje sube, pero no se ve reflejado en el mantenimiento de las unidades, pues algunas muestran daños en los asientos, en la carrocería e incluso que suenan mucho por las condiciones en las que se presentan.

Son chatarras, deberían preocuparse por reparar sus asientos, suenan demasiado, ni puede escuchar al que lleva de lado.

Hasta el momento, los transportistas no han señalado a partir de cuándo se daría el aumento al costo del pasaje.

Se presentan los primeros ajustes de 2026 en precios del transporte público en Veracruz

Usuarios del transporte público en su modalidad urbano manifestaron diversas opiniones tras darse a conocer el incremento en la tarifa del pasaje en la ciudad de Xalapa de 9 a 12 pesos el pasado lunes 26 de enero. Algunos manifestaron estar de acuerdo y otros más que no lo están.

Pues no me parece mal porque igual ya tenía mucho que no subía, sí, obviamente uno se tiene que ajustar, pero pues no es un costo tan elevado.

En una de las paradas de autobús más concurridas del primer cuadro de la capital veracruzana, pasajeros se mostraron sorprendidos al confirmar que el costo del boleto general ahora es de 12 pesos, mientras que para estudiantes y personas de la tercera edad se mantiene una tarifa preferencial de 7 pesos.

Edmundo Morales, usuario del transporte, menciona que estos aumentos son significativos a pesar de no saber si están autorizados o no, e indica que para quienes toman el transporte público diariamente es difícil.

De por sí la cuesta de enero está muy difícil y todavía con estos aumentos y sin saber si ya están autorizados o no, pero para nosotros es difícil.

Hasta el momento, el cambio en la tarifa ya es aplicado por la mayoría de los concesionarios, mientras que la población continúa adaptándose al nuevo costo del transporte urbano.

