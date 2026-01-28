Veracruz Congelado: Lanzan Aviso Especial por Frente Frío 32 y Evento de Norte

Se aproxima el frente frío 32 al estado de Veracruz, por lo que fue activado un aviso especial por los efectos que dejará en la entidad veracruzana. Te compartimos la fecha exacta de cuándo ingresará para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, el frente frío número 32 estará impulsado por una masa de aire frío de origen ártico, lo que favorecerá el aumento de nublados, potencial de lluvias y tormentas, además de un evento de Norte fuerte acompañado de un descenso de temperaturas.

¿Cuándo ingresará el frente frío 32 que dejará evento de norte en Veracruz?

De acuerdo con el pronóstico, se prevé que el frente frío 32 ingrese al estado de Veracruz entre viernes 30 y sábado 31 de enero, el cual aumentará el potencial de lluvias, y originará evento de Norte de fuerte a violento, incremento del oleaje y descenso de las temperaturas. Se espera que el evento de Norte en costas de Veracruz sea más intenso el sábado 31 de enero, con rachas mayores a 80 km/h.

Pronostico del clima para viernes 30 y sábado 31 de enero 2026

Viernes 30: Según el pronóstico, para este día hay probabilidad de nieblas, lloviznas, lluvias y tormenta aisladas aisladas, con acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 mm entre las cuencas del Tecolutla al Colipa y región de los Tuxtlas.

Sábado 31: Probabilidad de nieblas, lloviznas, lluvias y tormentas aisladas, con acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 50 a 70 mm, principalmente en la parte alta de la cuenca del Papaloapan, región de los Tuxtlas y cuencas Coatzacoalcos-Tonalá, siendo probables mayores de forma dispersa.

