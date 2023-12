Frente Frío 17 dejará lluvias y bajas temperaturas en Veracruz

De acuerdo con Protección Civil, se prevé que el próximo fin de semana, el frente frío número 17, este originando temperaturas mínimas de -5 grados y fuertes lluvias en Veracruz.

Esto como resultado de la reactivación del frente frío 16, el cual se encuentra estacionado en el Golfo de México.

Generando una línea de baja presión que originará también evento de norte c on rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura, al interaccionar con el frente frío no. 17.

Las lluvias se esperan especialmente en regiones de montaña y algunas precipitaciones intermitentes hacia la zona sur de la entidad.

Por lo tanto, se recomienda mantenerse al tanto del pronóstico del tiempo para evitar accidentes.

LLZH