Suspenden Trámite de Placas en Veracruz: ¿Hasta Cuándo Será y Qué Vehículos se Verán Afectados?
N+
La Secretaría de Hacienda de Veracruz informó que se realizará una suspensión en los trámites de emplacamiento. A continuación te decimos qué días se llevará a cabo dicha suspensión.
COMPARTE:
De acuerdo con lo informado por las oficinas de la Secretaría de Hacienda, se dio a conocer que desde el pasado lunes 15 y hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, no se expedirán placas de servicio privado para automóvil, camión, remolque y ómnibus privado.
La Oficina de Hacienda de la ciudad de Veracruz dio a conocer que solo se podrán hacer trámites para el canje de placas en la modalidad de motocicletas, así como de unidades de transporte público.
Se informó que los demás trámites sí se estarán realizando de manera normal en un horario de lunes a viernes, presentándose una suspensión de actividades programadas para los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Noticia relacionada: Denuncian Falta de Medicamentos en Torre Pediátrica de Veracruz
Suspenderán parquímetros en Veracruz estos días de diciembre
El ayuntamiento de Veracruz dio a conocer su decisión de suspender el cobro de parquímetros instalados en la zona del centro histórico de Veracruz. Esto con la intención de facilitar a la ciudadanía el estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad durante la temporada decembrina.
Las autoridades informaron que con esto se busca brindar facilidades tanto a residentes como a visitantes de la ciudad durante el periodo vacacional de la temporada de Navidad y fin de año y que puedan hacer uso de los lugares destinados para estacionamientos con costo vía los parquímetros.
Así mismo, se informó que esta disposición entró en vigor a partir del día martes 16 de diciembre y concluirá el próximo miércoles 31 de diciembre; entre los objetivos mencionados está la reactivación del comercio en la zona centro del puerto de Veracruz.
Esta disposición entra en vigor a partir del próximo martes 16 de diciembre y concluirá el día miércoles 31 de diciembre; entre los objetivos mencionados está la reactivación del comercio en la zona centro del puerto de Veracruz.
Historia recomendada:
- Muere Exreina de Belleza, Lucero Ramírez, en Fuerte Accidente Automovilístico en Veracruz
- ¿Quién Era Lucero Ramírez, Exreina de Belleza y Excandidata a Diputada en Veracruz?
- Perro Cae a Pozo de 6 Metros de Profundidad en Veracruz; Así fue su Rescate
Con información de Abigail Montoya y Fernando Palomino | N+
LAVR