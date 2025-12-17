Suspenden Trámite de Placas en Veracruz: ¿Hasta Cuándo Será y Qué Vehículos se Verán Afectados?

De acuerdo con lo informado por las oficinas de la Secretaría de Hacienda, se dio a conocer que desde el pasado lunes 15 y hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, no se expedirán placas de servicio privado para automóvil, camión, remolque y ómnibus privado.

La Oficina de Hacienda de la ciudad de Veracruz dio a conocer que solo se podrán hacer trámites para el canje de placas en la modalidad de motocicletas, así como de unidades de transporte público.

Video: Perro Cae a Pozo de 6 Metros de Profundidad en Veracruz; Así fue su Rescate

Se informó que los demás trámites sí se estarán realizando de manera normal en un horario de lunes a viernes, presentándose una suspensión de actividades programadas para los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Noticia relacionada: Denuncian Falta de Medicamentos en Torre Pediátrica de Veracruz

Suspenderán parquímetros en Veracruz estos días de diciembre

El ayuntamiento de Veracruz dio a conocer su decisión de suspender el cobro de parquímetros instalados en la zona del centro histórico de Veracruz. Esto con la intención de facilitar a la ciudadanía el estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad durante la temporada decembrina.

Las autoridades informaron que con esto se busca brindar facilidades tanto a residentes como a visitantes de la ciudad durante el periodo vacacional de la temporada de Navidad y fin de año y que puedan hacer uso de los lugares destinados para estacionamientos con costo vía los parquímetros.

Así mismo, se informó que esta disposición entró en vigor a partir del día martes 16 de diciembre y concluirá el próximo miércoles 31 de diciembre; entre los objetivos mencionados está la reactivación del comercio en la zona centro del puerto de Veracruz.

Esta disposición entra en vigor a partir del próximo martes 16 de diciembre y concluirá el día miércoles 31 de diciembre; entre los objetivos mencionados está la reactivación del comercio en la zona centro del puerto de Veracruz.

Historia recomendada:

Con información de Abigail Montoya y Fernando Palomino | N+

LAVR